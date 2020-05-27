Меры по поддержке российской экономики оценили в 3,3 триллиона рублей

Общая стоимость всех мер поддержки российской экономики, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, составляет 3,3 триллиона рублей. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 триллиона 300 миллиардов рублей», — сказал министр.

По словам Решетникова, общенациональный план развития экономики включает меры по поддержке инвестиций, в частности механизм «зеленых» облигаций.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что план спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, обойдется стране в восемь триллионов рублей на 2020-2021 годы. По данным газеты, из общей суммы шесть триллионов лягут нагрузкой на бюджет в виде расходов и недополученных доходов, еще два триллиона — инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.

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