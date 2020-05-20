Названа цена спасения экономики России

Стоимость плана правительства по спасению российской экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, составила 3,1 триллиона рублей или 2,6 процента ВВП, подсчитал The Bell.

Как отмечает издание, Кремль уже объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая, и, вероятно, новых антикризисных мер не последует. По расчетам The Bell, из 3,1 триллиона рублей уже объявленной программы только 40 процентов средств приходятся на «живые» деньги (различные субсидии). В остальном речь идет о кредитах, отсрочках по кредитам и налогам, а также об освобождении от платежей в бюджет людей и компаний.

Сферой, которая получит наибольшую поддержку, издание назвало малый и средний бизнес. Цена его спасения составит 1,9 триллиона рублей. На поддержку граждан направят 546 миллиардов рублей, регионы получат 200 миллиардов рублей, крупный бизнес — 137 миллиардов, медицина — 127,6 миллиарда. Меньше всего денег направлено на поддержку застрявших за рубежом россиян (5,5 миллиарда) и поддержку волонтеров (242 миллиона рублей).

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Однако малый и средний бизнес, который принял на себя основной удар в нынешний кризис, получит «живыми» деньгами менее 20 процентов от 1,9 триллиона объявленных мер. Главная мера поддержки — 500 миллиардов рублей на кредиты на выплату зарплат в размере МРОТ на человека компаниям из наиболее пострадавших отраслей — была объявлена только 11 мая. Если к октябрю 2020 года получатели таких займов сохранят 90 процентов штата сотрудников, кредит можно не возвращать.

Однако эксперты отмечают, что не все компании, оказавшиеся на грани закрытия, попали в список пострадавших отраслей. Кроме того, не всем фирмам удастся сохранить занятость, поскольку не во всех сферах спрос восстановится и через полгода. Многие предприятия просто не захотят находиться под пристальным контролем правоохранительных органов, которые будут следить за целевым использованием средств.

Меры по поддержке граждан (второй по величине пакет антикризисных мер) в основном рассчитаны на россиян, которые имеют детей. Семьям без них или же родителям, чьи дети уже успели вырасти, можно рассчитывать только на повышенное пособие по безработице, которое довели до уровня МРОТ. В целом из 546,5 миллиарда рублей поддержки 512,9 миллиарда приходится на реальные выплаты. По 10 тысяч рублей смогут получить родители на каждого ребенка от 3 до 16 лет, по пять тысяч — родители детей до 3 лет.

Кроме того, власти повысили пособия по уходу за ребенком (увеличилось на 3376 рублей) и запустили раньше запланированного выплаты на ребенка для малоимущих (5,5 тысячи рублей), обещанные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Также власти объявили о дополнительных к пособию на детей выплатах в размере 3 тысяч рублей для ставших безработными родителей. Еще одной мерой поддержки стало погашение ипотеки для семей с тремя детьми (на эти цели выделено 9,5 миллиарда рублей).

По оценке Банка России, ВВП страны по итогам года упадет в пределах 4-6 процентов. Bloomberg ранее спрогнозировал, что экономика страны во втором квартале 2020 года рухнет на 16 процентов, что является худшим квартальным показателем с начала 1990-х.

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