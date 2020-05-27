План спасения экономики России резко подорожал

План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал. Он обойдется стране в 8 триллионов рублей на 2020-2021 годы, пишут «Ведомости» со ссылкой на правительственный проект плана и источники.

По данным газеты, из общей суммы 6 триллионов лягут нагрузкой на бюджет в виде расходов и недополученных доходов, еще 2 триллиона — инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные. Помимо последнего, самыми дорогими разделами плана являются поддержка различных отраслей (на эти цели хотят направить 1,5 триллиона рублей) и поддержка регионов (1 триллион рублей). В рамках проекта еще около 700 миллиардов могут потратить на пока не проработанные «прорывные инициативы» правительства, раздел с которыми прилагается к проекту.

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В общую сумму в 8 триллионов уже входят траты на объявленные ранее меры по спасению бизнеса и помощи населению, пишет газета. Однако новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства, а также граждан пока не предусматривается. Финальную версию плана восстановления экономики должны внести в администрацию президента 1 июня. В ходе обсуждения в правительстве часть предложений может исчезнуть из документа, считают источники.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что стоимость уже объявленных правительством мер поддержки экономики перевалила за 3 триллиона рублей. Аналогичные цифры (3,1 триллиона или 2,6 процента ВВП) приводило издание The Bell. По оценке последнего, самая большая поддержка пришлась на бизнес — 1,9 триллиона рублей. Однако только пятая часть суммы будет выдана «живыми» деньгами. На поддержку населения власти направят почти 550 миллиардов, подсчитало издание.

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