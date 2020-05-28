Российской отрасли предложили спасаться спиртом

Министерство финансов России отказало полиграфической отрасли во всех мерах поддержки в ситуации экономического кризиса, за исключением одной. Речь идет о запрете на вывоз из страны изопропилового спирта, который используется при печати. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующее обращение Национального союза полиграфистов (НСП).

Организация в апреле предложила план спасения предприятий. В нем говорилось об остановке с помощью заградительных пошлин импорта готовой полиграфии, отмене пошлин на импорт товаров для ее производства, введении налоговых каникул и снижении НДС на производство и продажу до 10 процентов.

В ведомстве указали, что идея повысить таможенные пошлины противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО), отмена других пошлин ударит по бюджету, а снижение НДС «не предусмотрено».

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Инициативу по изопропиловому спирту Минфин готов одобрить только в случае положительного заключения профильного ведомства, то есть Минпромторга.

Как отмечает «Коммерсантъ», спирт и так нельзя вывозить за пределы ЕАЭС с конца апреля и до 30 сентября, поскольку он используется при производстве антисептиков. Из-за этого цены на него выросли почти в три раза.

Однако, как указывают полиграфисты, ограничение на его экспорт, даже если оно и приведет к снижению цен, не окажет существенного влияния на отрасль, поскольку спирт — это совсем небольшая статья расходов. Гендиректор «Парето-Принт» Павел Арсеньев отмечает, что компания вошла в список системообразующих предприятий, но никакой помощи не получает. Спасаться приходится через коммерческие кредиты на обычных условиях, а послаблений по налогам нет.

Ранее источники в правительстве рассказали, что план спасения российской экономики в 2020-2021 годах обойдется стране в восемь триллионов рублей.

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