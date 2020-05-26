Уход от налогов одобрила почти половина россиян

Доля россиян, одобряющих уход от налогов в определенных случаях, в мае достигла 45 процентов. Такие данные приводятся в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) «Налоги глазами россиян», на которое ссылается принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Еще в конце прошлого года таким образом на вопрос отвечали только 35 процентов респондентов. При этом 54 процента утверждали, что нельзя оправдать тех, кто уклоняется от уплаты налогов.

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Ответы изменились на фоне наступления экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, и, как следствие, беспокойства граждан за свое финансовое состояние.

Более 60 процентов респондентов рассказали, что в мае доходы по сравнению с февралем стали ниже, из них почти половина отметила, что снижение превысило 15 процентов. Чуть более половины считают большой вероятностью то, что зарплата снизится, а две трети переживают, что им перестанет хватать средств на привычный образ жизни.

Также резко изменилось отношение граждан к средствам, которые поступают государству в качестве налогов. Если в конце года только 38 процентов отмечали, что не понимают, куда идут уплаченные ими деньги, то в мае эта доля выросла до 57 процентов. При этом утверждают, что следят за информацией о расходах бюджета, 12 процентов опрошенных.

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В опросе участвовали 1,6 тысячи человек по всей России. Глава направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина отметила, что ситуация выглядит тревожной для государства.

По ее мнению, результаты опроса свидетельствуют о снижения доверия граждан к действиям правительства и недоверии к объявленным антикризисным мерам, так как помощь предоставлена не всем.

Ранее исследование, проведенное по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, показало, что 53 процента малых и средних предприятий считают ситуацию с бизнесом в России катастрофой. Отрицательно или скорее отрицательно действия властей по поддержке предпринимателей оценили 55 процентов опрошенных. Положительно или скорее положительно о них отозвались 6,6 процента и 21,2 процента соответственно.

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