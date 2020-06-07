Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска

С середины июня в Москве могут отменить цифровые пропуска, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Как стало известно, об отмене пропускного режима столичные власти могут объявить в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — пояснил собеседник издания.

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавируса. По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе, так как в городе сохраняется положительная динамика по снижению заражаемости вирусом. Градоначальник добавил, что большинство москвичей соблюдает все необходимые предписания.

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