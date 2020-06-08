Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков

Самоизоляция, пропускной режим и график прогулок отменяются в Москве с 9 июня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.

«Москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования», — сказал Собянин.

С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки, уточнил он.

По его словам, с 23 июня власти планируют снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров.

«А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта —качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах», — подчеркнул градоначальник.

Так называемый прогулочный режим был введен в столице в начале месяца. Москвичам разрешалось гулять в парках по определенному графику и в масках. Тогда же 1 июня в Москве открылись непродовольственные магазины, заработали крупные торговые центры.

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