Собянин объявил о режиме самосохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что москвичи должны соблюдать режим самосохранения после снятия режима самоизоляции, отмены пропусков и графика прогулок. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Москва 24», трансляция которого велась на YouTube.

Люди должны беречь себя после отмены всех ограничений, считает градоначальник. «Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб», — сказал Собянин.

Режим самосохранения предполагает обязательное ношение масок и соблюдения полутораметрового социального дистанцирования.

Ранее Собянин объявил, что с 9 июня в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. С 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. Градоначальник также обнародовал полный план снятия в Москве ограничений.

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