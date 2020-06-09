Онищенко призвал ужесточить масочный режим в Москве

Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил снятие ограничений в Москве и призвал ужесточить перчаточный и масочный режим. Об этом он рассказал в интервью «Парламентской газете».

Онищенко счел правильным решение постепенно отменять все запреты, введенные из-за коронавируса, объяснив, что «время пришло». Тем не менее бывший санитарный врач России предостерег граждан из группы риска от быстрого выхода из самоизоляции.

По его словам, практически два месяца люди находились в гиподинамическом состоянии, без активной подвижности в условиях достаточно небольших квартир. Онищенко призвал не «наверстывать потерянные километры».

Кроме того, за время, когда граждане соблюдали самоизоляцию, температура воздуха поднялась в два раза. «Это серьезный не только температурный, но и погодный всплеск по всем параметрам: и давление, и влажность. А люди из группы риска, как правило, метеопаты», — отметил парламентарий.

Онищенко пояснил, что власти изменили акцент профилактических мероприятий, сделав уклон в сторону индивидуальной защиты. «А это значит, что и требования к ношению средств индивидуальной защиты должны быть, может, даже более жесткие. (...) Необходимо более тщательно соблюдать режим защиты рук и ношения маски», — заключил депутат.

8 июня мэр Москвы Сергея Собянин объявил, что с 9 июня в Москве будут отменены пропускной режим, режим самоизоляции и график прогулок. С 16 июня в столице заработают летние веранды кафе, а также откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке и работа детских садов и спортивных центров.

В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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