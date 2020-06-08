Россиян предупредили о вреде антисептиков

Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков. Его слова приводит Ura.ru.

Онищенко отметил, что при длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки. Он пояснил, у каждого человека на руках есть своя микрофлора, выполняющая защитную функцию. При этом во время использования антисептиков погибают не только вирусы и бактерии, но и сама микрофлора. Кроме того, по его словам, бактерии способны адаптироваться к санитайзерам.

Также депутат добавил, что в настоящее время отрасль дезинфицирующих средств развивается и появляются средства нового поколения. Однако обычно люди используют антисептики, которые разводят на основе спирта. Онищенко призвал россиян внимательно изучать инструкцию дезинфицирующего раствора для рук перед покупкой.

В мая в МЧС напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно. Так, для одного литра раствора рекомендуется использовать 830 миллилитров этанола (концентрация 96 процентов) или 750 миллилитров изопропилового спирта (концентрация 99,8 процентов). К ним необходимо добавить 40 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода и 15 миллилитров 98-процентного глицерина, а оставшийся объем дополнить необходимым количеством дистиллированной воды. После переливания жидкости необходимо выдержать 72 часа, чтобы уничтожить в новой емкости вредные микроорганизмы.

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