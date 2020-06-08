В Москве продлили масочный режим

При посещении общественных мест и прогулок жители Москвы обязаны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. О сохранении масочного режима говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

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«Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. (...) Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим», — написал в своем блоге Собянин.

Ранее в понедельник он объявил об отмене с 9 июня действия режима самоизоляции, пропускной системы и графика прогулок. Так, со вторника жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу. Кроме того, с 9 июня возобновят работу фотоателье, ветеринарные клиники, парикмахерские, салоны красоты, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.

Следующие два этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, запланированы на 16 и 23 июня. Ожидается, что через неделю

откроются стоматологические клиники, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, а также летние веранды ресторанов и кафе.

С 23 июня, согласно указу Собянина, в столице отменят ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры, а также на работу детских садов и спортивных центров. Однако власти столицы могут корректировать сроки отмены ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Обязательным ношение масок в общественных местах и транспорте стало в Москве 12 мая.

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