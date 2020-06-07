Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко оценил снятие ограничительных мер в Москве, которые были введены из-за эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире радиостанции НСН.

По мнению Онищенко, в столице ограничения надо снимать более решительно. Он отметил, что в городе для этого есть все условия. «Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие», — подчеркнул депутат, добавив, что профессиональный мониторинг ситуации также необходим.

5 июня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе. Он добавил, что большинство москвичей соблюдает все необходимые предписания.

Ранее Онищенко заявил, что в России не будет проводиться тотальная вакцинация граждан от коронавируса. По его словам, после появления вакцины от COVID-19 в первую очередь ее предоставят россиянам из группы риска по медицинским показаниям.

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