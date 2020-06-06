В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило сто тысяч

В Москве за прошедшие сутки выздоровели еще 3 073 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Общее количество выздоровевших превысило сто тысяч человек — оно составило 100 431. По словам Раковой, число излечившихся в российской столице продолжает расти.

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В России за последние сутки выявлено 8726 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 449 834 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 212 тысяч человек, 5528 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 12 миллионов тестов на коронавирус.

Всего в мире 6,73 миллиона зараженных. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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