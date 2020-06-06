Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах. Статистику по коронавирусу сравнил глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в комментарии «360».

По его словам, Россия «может быть, не очень быстро» перешла к этапу плато относительно других охваченных пандемией стран. Однако на темпы распространения инфекции повлияло несколько факторов.

Так, Зуев отметил, что проблемой распространения вируса в России стал завоз инфекции туристами. Он посетовал на то, что российские путешественники ездили за границу в феврале-мае, «хотя знали, что уже начинается пандемия». Также эпидемии способствовали срывы режима самоизоляции: в частности, когда граждане массово поехали на шашлыки в начале мая. Еще одной причиной стали размеры страны: COVID-19 передавали россияне, ездившие по регионам в период активной фазы эпидемии.

Однако в настоящее время в стране удалось уменьшить заболеваемость коронавирусом. По словам ученого, выйти на плато позволили введенные в стране ограничительные меры: перчаточный и масочный режим, социальное дистанцирование и самоизоляция. Зуев пояснил, что данные предписания направлены на прерывание передачи возбудителя от человека к человеку.

По его оценке, данные меры «дали свои плоды», позволив ослабить ограничения в ряде регионов, разрешить прогулки и посещение общественных пространств. Несмотря на возникающие очаги распространения вируса в некоторых субъектах Российской Федерации, их удается быстро погасить благодаря усилиям врачей, заключил эксперт.

5 июня в ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу. До этого организация хвалила страну за единый подход с мировым сообществом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В России за последние сутки было выявлено 8726 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 212,5 тысячи выздоровели, 5528 скончались.

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