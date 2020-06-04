ВОЗ похвалила Россию за борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) похвалила Россию за единый подход с мировым сообществом в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление директора регионального офиса организации в Европе Ханса Клюге.

«Мы наблюдаем выражение международной солидарности со стороны России, тесно сотрудничаем с [главой Роспотребнадзора Анной] Поповой и с министром здравоохранения [Михаилом] Мурашко по новым программам исследования», — отметил он.

Ранее Клюге рассказал, что вторая волна коронавируса может начаться осенью. Она может совпасть с распространением сезонного гриппа.

В России выявлено свыше 440 тысяч случаев заражения коронавирусом, 204 тысячи заболевших выздоровели, почти 5,4 тысячи скончались.

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