Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (1998), Московской области (767), Петербурге (375), Нижегородской области (319) и Свердловской области (298). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба.

Больше сотни случаев выявили в Ростовской области (184), Смоленской области (142), Красноярском крае (141), Ханты-Мансийском автономном округе (140), Иркутской области (138), Архангельской области (133), Дагестане (122), Ивановской области (117), Челябинской области (113), Псковской области (112), Тульской области (110), Волгоградской области (109), Башкортостане (107), Воронежской области (105), Новосибирской области (104) и Ульяновской области (100).

Меньше всего новых случаев зафиксировали в Ненецком автономном округе и Севастополе — по одному.

На 4 июня зафиксирован 8831 случай коронавируса в 85 российских регионах. Выздоровели 204 623 человека, умерли — 5384. По данным на 3 июня в России было выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 5215 человек, выздоровели — 195 957.

Ранее стало известно, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику подсчета смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются и те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

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