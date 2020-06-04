Число заразившихся коронавирусом в России превысило 441 тысячу

В России общее число заразившихся коронавирусом превысило 441 тысячу. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.

По данным на 3 июня в стране было зарегистрировано 432 277 случаев заражения коронавирусом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что эпидемиологический процесс в отдельных регионах России остается напряженным. Он рассказал, что в ряде областей власти пока не могут вернуть перепрофилированные для борьбы с коронавирусом больницы к обычному режиму работы, поскольку там по-прежнему фиксируется высокий уровень заболеваемости.

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