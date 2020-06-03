Минздрав рекомендовал врачам полоскать горло спиртом из-за коронавируса

Врачам, выявившим в своей больнице пациента с симптомами коронавируса, надо полоскать рот и горло 70-процентным этиловым спиртом. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава, опубликованных на сайте министерства.

Медикам также надо будет закапать в глаза и нос двухпроцентный раствор борной кислоты. Кроме того, после выявления и передачи пациента бригаде скорой помощи врач должен будет снять средства индивидуальной защиты, поместить их в бачок с дезинфицирующим раствором, продезинфицировать обувь и руки и надеть запасной комплект одежды.

Руководитель медучреждения, где был выявлен пациент с коронавирусом, должен взять у всех врачей и тех, с кем они контактировали, мазки для тестирования.

Ранее 3 июня Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса. Так, министерство расширило список препаратов против COVID-19 с 13 до 15. В документе также сказано, что у пожилых пациентов инфекция может протекать атипично — без лихорадки, кашля, одышки, но могут наблюдаться бред, конъюнктивит, тахикардия и снижение артериального давления.

На 3 июня в России выявили 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 5 215 человек, выздоровели — 195 957.

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