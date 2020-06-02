Мишустин дал поручения на случай второй волны пандемии коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения Минздраву на случай второй волны коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Он распорядился, чтобы ведомство совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечило сохранение резерва коечного фонда, созданного для лечения больных коронавирусом в федеральных и региональных медицинских организациях. Помимо этого он потребовал проработать вопрос о необходимости создания дополнительных койкомест в больницах на случай возникновения второй волны инфекции. Срок исполнения поручения — до 5 июня.

Также отмечается, что Минздрав должен внести проект постановления, предусматривающий изменения особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в условиях второй полны пандемии коронавируса для возобновления плановой работы медицинских организаций. Соответствующее распоряжение должно быть исполнено до 4 июня.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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