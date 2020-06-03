Минздрав назвал возможный первый симптом коронавируса

Первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи. Они называются в седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Наблюдаемые у инфицированных дерматозы и кожные сыпи в ведомстве разделили на семь групп: ангииты; папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай; токсидермии; крапивница; инфекционные эритемы и кореподобные сыпи; папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы; артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица).

В документе также говорится, что у пожилых больных заболеванием может протекать атипично — без кашля, лихорадки и одышки. Могут возниклнуть бред, конъюнктивит, тахикардия, сниженное артериальное давление.

Список препаратов против COVID-19 у взрослых расширен с 13 до 15 наименований. При плановой госпитализации тесты на антитела (IgM и IgG) к вирусу рекомендуется проводить всем пациентам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!