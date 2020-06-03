Ситуацию с коронавирусом в ряде российских регионов посчитали напряженной

Эпидемиологический процесс в отдельных регионах России остается напряженным. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Он рассказал, что в ряде областей власти пока не могут вернуть перепрофилированные для борьбы с коронавирусом больницы к обычному режиму работы, поскольку там по-прежнему фиксируется высокий уровень заболеваемости. Министр пояснил, что в тех регионах федеральные клиники остаются нацелены на лечение пациентов с COVID-19. Кроме того, обратное перепрофилирование больниц требует проведения санитарной обработки, а также восстановление архитектурной целостности зданий.

По его словам, в других регионах ситуация стабилизировалась и часть медицинских учреждений вернулась к обычной практике. Однако, подчеркнул Мурашко, в случае появления второй волны коронавируса врачи должны быть готовы быстро вернуться к работе с инфицированными .

В России за последние сутки зафиксировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев превысило 432 тысячи.

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