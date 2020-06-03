Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови

Люди с II группой крови оказались более подвержены к заболеванию коронавирусом. Соответствующее исследование было описано в статье, размещенной в репозитории препринтов medRxiv.

Международная группу ученых заявила о самой уязвимой от COVID-19 группе крови после изучения генетического материала 1980 заболевших. Пациенты проходили лечение в семи медицинских центрах Испании и Италии. Специалисты заявили, что носители второй группы действительно наименее защищены от коронавирусной инфекции нового типа.

Ученые предположили, что повышенный риск заболеть COVID-19 может быть связан с особыми мутациями, характерными для второй группы крови. При наблюдаемых мутациях происходит повышенная свертываемость крови. Раскрытые данные показали, что обладатели первой группы крови реже заражаются коронавирусом.

Проведенное исследование, по словам медиков, поможет повысить эффективность врачебной помощи при госпитализации коронавирусных больных и улучшить профилактические меры. Препринт статьи находится в онлайн-библиотеке medRxiv и пока не прошел рецензирование.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови. Скворцова предложила, что это может быть связано с высокой распространенностью данной группы. В середине марта китайские ученые сообщили, что группа крови влияет на уязвимость к коронавирусной инфекции нового типа. Выяснилось, что люди со второй группой крови в 1,2 раза чаще заболевают COVID-19, с первой группой — в 1,3 раза реже.

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