Названа группа крови наиболее уязвимых для коронавируса пациентов в России

Наиболее уязвимы для коронавируса пациенты со второй группой крови — их больше всего среди заразившихся в России. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Скворцова добавила, что меньше всего среди заразившихся пациентов с четвертой группой крови. Первая и третья группы — на втором месте по заражаемости.

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Глава ФМБА предположила, что высокая заражаемость пациентов со второй группой крови может быть связана с тем, что эта группа — самая распространенная.

Ранее Скворцова рассказала, что средний инкубационный период коронавируса составляет пять — пять с половиной дней. Она добавила, что половина пациентов с коронавирусной инфекцией в России не имеет симптомов.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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