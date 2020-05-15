Скворцова назвала средний инкубационный период коронавируса

Средний инкубационный период коронавируса составляет пять — пять с половиной дней, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Ее цитирует ТАСС в пятницу, 15 мая.

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Она также рассказала, что половина пациентов с коронавирусной инфекцией в России не имеет симптомов. «Очень высока доля асимптомных случаев: в Москве — до 60 процентов, в целом по стране — почти половина, каждый второй случай», — уточнила глава ФМБА.

По ее словам, переболевшие инфекцией в легкой форме могут не иметь иммунитета коронавируса. Также по-прежнему нет точных данных о том, сколько времени человек остается носителем вируса, сообщила она.

Вероника Скворцова заключила, что прирост числа заразившихся коронавирусом в настоящий момент в стране стабилизировался.

За минувшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.

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