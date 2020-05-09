В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом

Вирусы гриппа и SARS-CoV-2 относятся к острым респираторным инфекциям, но отличаются по длительности инкубационного периода и области поражения организма человека. Эту разницу телеканалу «360» объяснила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, грипп преимущественно поражает трахею и верхние дыхательные пути, в то время как коронавирус — легкие и их капилляры. Из-за этого инкубационный период нового вируса и течение болезни длятся дольше, а ухудшение наступает резко при переходе инфекции из верхних дыхательных путей в нижние. Именно этим опасно заболевание COVID-19, отметила Руженцова.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета Андрей Шульдяков говорил, что новый коронавирус страшнее вируса свиного гриппа H1N1, который был причиной пандемии в 2009 году, если сравнивать число зараженных в реанимациях и количество смертей пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным на 9 мая, в России коронавирусная инфекция была выявлена почти у 200 тысяч жителей. Страна находится на пятом месте по числу инфицированных.

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