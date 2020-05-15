Путин пообещал «рано или поздно» побороть эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России рано или поздно закончится. Такую оценку он дал в ходе совещания с членами правительства, передает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Мы с вами понимаем, что эпидемию рано или поздно мы поборем, она закончится», — пообещал глава государства.

Также он отчитал власти и руководителей медицинских учреждений и потребовал в течение дня выделить деньги медикам за борьбу с коронавирусом. Путин подчеркнул, что выплаты должны быть назначены не за «какие-то часы и минуты», а по факту работы врачей с больными COVID-19.

В России, по последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 262 843. По мнению вице-премьера России Татьяны Голиковой, эпидемическая ситуация наладится летом. По ее словам, уровень летальности из-за нового вируса в России в 7,6 раза ниже, чем в мире.

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