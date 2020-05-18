Российский врач оценил уязвимость людей второй группы крови для коронавируса

Глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева Александр Румянцев оценил утверждение о том, что люди второй группы крови наиболее уязвимы для коронавируса. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

Как отметил российский врач, многим людям свойственно связывать определенные группы крови с определенными заболеваниями. «Это ведется с момента обнаружения групп крови», — сказал он, добавив, что по этой теме не бывает популяционных исследований, поскольку у каждого человека заболевание протекает индивидуально.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что наиболее уязвимы для коронавируса пациенты со второй группой крови, их в России больше всего. Она добавила, что меньше всего среди заразившихся пациентов с четвертой группой крови. Первая и третья группы — на втором месте по заражаемости. При этом глава ФМБА предположила, что высокая заражаемость пациентов со второй группой крови может быть связана с тем, что эта группа крови — самая распространенная.

По состоянию на 18 мая в России выявлено 290 678 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 8926 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 тысяч человек. За весь период скончались 2722 человека.

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