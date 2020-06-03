США отправили новую партию аппаратов ИВЛ в Россию

США отправили вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

Отмечается, что новый груз с 50 аппаратами прибудет в Россию 4 июня. Известно, что они будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве.

В конце мая в США заявили, что отправят в Россию аппараты ИВЛ LTV 2200. Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Весь груз поставляется на безвозмездной основе. Стоимость поставки оценивается в 5,6 миллиона долларов.

В начале апреля в США из России был отправлен гуманитарный груз, который был полностью оплачен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ», — сообщили в РФПИ.

В России за последние сутки зафиксировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев превысило 432 тысячи.

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