США отправили новую партию аппаратов ИВЛ в Россию

США отправили вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Россию. Об этом Патрик О'Коннор, партнер компании Narrative Strategies, которая отвечает за работу со СМИ для производителя медицинского оборудования Vyaire Medical, сообщил РИА Новости.

По его словам, медоборудование было отгружено во вторник, 26 мая. Речь идет о 150 аппаратах ИВЛ LTV 2200, которые будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве.

Ранее сообщалось, что их доставят в Россию до конца мая.

Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Весь груз поставляется на безвозмездной основе. Стоимость поставки оценивается в 5,6 миллиона долларов.

В начале апреля в США из России был отправлен гуманитарный груз, который был полностью оплачен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ», — сообщили в РФПИ.

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