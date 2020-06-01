Путин созвонился с Трампом

Президент России Владимир Путин созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости.

В ходе беседы, которая состоялась по инициативе американской стороны, президенты поговорили о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. «Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Также лидеры России и США обсудили нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+. Президенты пришли к выводу, что договор ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен на сырье.

Кроме того, Трамп сообщил Путину о своей идее провести саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

Российский лидер поздравил Трампа с успешным запуском корабля Crew Dragon. Также стороны подтвердили настрой на сотрудничество в космосе.

В конце мая в США заявили, что отправят в Россию 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) LTV 2200, которые будут переданы Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве. Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Весь груз поставляется на безвозмездной основе. Стоимость поставки оценивается в 5,6 миллиона долларов.

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