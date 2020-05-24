Трамп заявил о незаинтересованности России и Китая в его победе на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах. Об этом в воскресение, 24 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в интервью журналистке Шэрил Аткиссон Трамп заявил, что он нравится российскому президенту, но вряд ли тот желает ему победы на грядущих выборах. Президент США неоднократно заявлял, что он, как никто, был жестким в отношениях с Россией. Также он добавил, что в его победе не заинтересован и Китай.

Выборы президента в США должны состояться 3 ноября.

13 мая сообщалось, что Джаред Кушнер, старший советник президента США Дональда Трампа, который также является его зятем, в интервью журналу Time высказался о возможном переносе президентских выборов в стране из-за пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru