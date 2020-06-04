В Москве число выздоровевших с коронавирусом приблизилось к ста тысячам

В Москве за прошедшие сутки выздоровел еще 3 061 пациент с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Таким образом, их общее число приблизилось к ста тысячам и составило 94 715 человек.

Материалы по теме Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня Москва готова к следующему этапу снятия ограничений. Что изменится в городе с 1 июня?

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может быть продлен до середины осени, сроки во многом зависят от появления вакцины, которое ожидается в период «от октября до февраля». Градоначальник выразил надежду, что первые партии вакцины будут получены в октябре.

В Москве, по последним данным, выявлено 187 216 случаев коронавируса, умерли 2685. Всего в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 5215 человек, выздоровели — 195 957.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!