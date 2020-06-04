ВОЗ назвала сроки второй волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала улучшение эпидемиологической ситуации в Европе и назвала сроки второй волны коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление директора регионального офиса организации в Европе Ханса Клюге.

Он отметил, что в ситуация действительно улучшилась в большинстве европейских стран, но призвал правительства не расслабляться. «Мы говорим странам: если сейчас ситуация улучшается, это не время праздновать, а время готовиться, и мы должны сейчас готовиться к осени», — подчеркнул Клюге.

Вторая волна может начаться в сентябре и совпасть с распространением сезонного гриппа. В таком случае положение усугубит то, что в ряде стран регулярная вакцинация прервалась из-за пандемии COVID-19.

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3 июня Клюге рассказал, что если вторую вспышку вовремя не купировать, новый всплеск коронавирусной инфекции станет разрушительным. Эксперт добавил, что вакцину все еще не изобрели, поэтому ситуация сейчас «не лучше, чем в начале года».

По последним данным, в мире заражены 6 511 668 человек. За весь период пандемии скончались 386 073 пациента, 2,8 миллиона человек выздоровели.

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