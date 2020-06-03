Россия и Турция решили объединить работу над вакциной от коронавируса

Россия и Турция намерены сотрудничать в проведении испытаний вакцины против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает «Интерфакс».

По его словам, сил отдельной страны недостаточно для проведения клинических испытаний на людях, и Анкара договорилась с Москвой об объединении усилий и об обмене опытом в разработке вакцины.

Коджа уточнил, что в Турецкой Республике над вакциной работают 22 университета и учебных центра. Четыре из них уже проводят испытания на животных.

28 мая Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от коронавируса. Клинические испытания трех перспективных отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 начнутся 29 июня. Уже идет подготовка к массовому производству продукта. Всего в мире ведется разработка 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России превысило 432,2 тысячи человек. За весь период зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195,9 тысячи человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!