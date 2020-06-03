В долгосрочном иммунитете после вакцинации от коронавируса усомнились

Вакцина от коронавируса может не выработать у человека долгосрочный иммунитет. Такое опасение выразил в интервью The Straits Times министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон.

Он напомнил, что разработкой вакцины занимаются многие страны и компании, над этой задачей в том числе работают и сингапурские власти и рассчитывают на прорыв в данной области. Однако министр добавил, что разработка и массовое производство препарата может занять от года и более — даже при самом оптимистичном сценарии.

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Кроме того, Вон предупредил о вероятности, что вакцина не сможет выработать у человека долгосрочный иммунитет и коронавирус станет эндемическим заболеванием. В связи с этим глава ведомства призвал готовиться к долгосрочной борьбе с вирусом.

По данным на 3 июня, в мире более 6,3 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 380 тысяч скончались, более 2,7 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Испания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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