ВОЗ предрекла новый «разрушительный всплеск» коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предрекла, что есть большая угроза нового всплеска коронавируса. Такое заявление сделал директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, передает РИА Новости.

«Вторая волна не является неизбежной. Все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19», — подчеркнул он. По мнению Клюге, если это вовремя не купировать, новый всплеск станет разрушительным. Эксперт добавил, что вакцину все еще не изобрели, поэтому ситуация сейчас «не лучше, чем в начале года».

30 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что один из самых вероятных сценариев развития эпидемии коронавируса — вторая волна осенью из-за того, что это период острых респираторных вирусных инфекций.

По последним данным, во всем мире более 6,37 миллиона человек заражены коронавирусом. За весь период пандемии скончался 380 251 пациент, 2,72 миллиона человек выздоровели.

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