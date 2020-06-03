Число вылечившихся от коронавируса в России приблизилось к 200 тысячам

За последние сутки в России поправилось еще почти девять тысяч зараженных коронавирусом. Общее число излечившихся приблизилось к 200 тысячам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день вылечились 3385 жителей, за все время эпидемии — более 91 тысячи. В Подмосковье выздоровело 502 человека, всего — 9,3 тысячи. Следом по числу выписанных пациентов идут Петербург (323) и Нижегородская область (272). Сто и более излечившихся насчитывается в Татарстане, Северной Осетии, Свердловской, Ростовской, Тульской, Калужской, Брянской, Мурманской, Владимирской областях

За весь период распространения инфекции в России выявлено 432 тысячи фактов заражения. 5215 человека умерло. Страна находится на третьем месте по числу инфичированных.

2 июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить резерв коек и подготовиться к возможной второй волне коронавируса в стране.

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