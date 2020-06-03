Впавший в кому до эпидемии коронавируса москвич очнулся и испытал шок

Пролежавший несколько недель в коме после экстренной операции москвич очнулся и испытал шок из-за ситуации с коронавирусом в России. Об этом РИА Новости рассказали его лечащий врач и жена.

Житель столицы поступил в больницу 6 марта: его успешно прооперировали, однако спустя неделю он погрузился в кому и был переведен в реанимацию. «Потом у него была диагностирована двустороння пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат», — сообщил нейрохирург центральной клинической больницы (ЦКБ) управделами президента Андрей Реутов.

Жена пациента добавила, что к тому моменту коронавирус только начинал распространяться по стране, и у пары не было волнений из-за эпидемии. К дате, когда россиянин поступил в больницу, в стране только появились первые шесть зараженных COVID-19.

Спустя пять недель москвич пришел в сознание: он был очень слаб и мог только моргать или кивать в ответ по видеосвязи. Врачи и сиделки приняли решение не рассказывать ему об эпидемии, чтобы не волновать пациента. Спустя некоторое время мужчина смог самостоятельно передвигаться и пришел в кабинет к Реутову.

«Он (..) постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен», — вспомнил врач. Он рассказал пациенту о распространении вируса в России и о введенных ограничениях, в том силе и на визиты родственников к пациентам в больнице.

Жена москвича начала вводить его в курс дела. «Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», — призналась она.

В настоящее время паре разрешили видеться. «Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля», — рассказала россиянка. По ее словам, самая главная задача — восстановление и возможность скорейшей реабилитации для мужа.

Всего за время эпидемии в стране выявлено почти 424 тысячи случаев инфицирования новым вирусом. Умерло более пяти тысяч человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!