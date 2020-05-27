Мужчина с коронавирусом побывал в коме и преобразился до неузнаваемости

Страдавший ожирением житель Лондона шесть недель болел коронавирусной инфекцией, за это время похудел на 32 килограмма и изменился до неузнаваемости. Об этом сообщает издание New York Post.

12 марта у 43-летнего Кима Вай Ли (Kim Wai Li) появились симптомы заражения коронавирусом. Почти две недели мужчина провел в искусственной коме. До госпитализации Ли весил 95 килограммов при росте 1,7 метра, а к моменту возвращения домой его вес снизился до 63,5 килограмма, ему стали велики все его штаны.

«Я не узнал себя в зеркале, когда увидел, сколько веса я потерял», — сказал он. Жена и двое детей мужчины были тоже шокированы тем, как сильно Ли преобразился. Первое время после болезни он был слишком слаб, чтобы самостоятельно принять душ или даже поесть, но теперь он становится все сильнее и ценит второй шанс, который подарило ему снижение веса.

Ли винит ожирение в тяжелом течении болезни. До госпитализации он страдал из-за повышенного давления, вызванного лишним весом, теперь эта проблема исчезла. «Я намерен сохранять вес на этой отметке. Раньше я сидел на таблетках от повышенного кровяного давления, а теперь оно в норме», — рассказал он.

Ли подчеркнул, что предпочитает думать, что ему очень повезло переболеть COVID-19, а не воспринимать это как печальный момент жизни.

Ранее сообщалось, что медбрат из американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, переболел новой коронавирусной инфекцией и поделился фотографиями, на которых видно его исхудавшее во время лечения тело. После лечения он весит 63 килограмма, в то время как раньше он весил 86 килограммов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!