Медбрат переболел коронавирусом и поделился фотографиями своего исхудавшего тела

Медбрат из американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, переболел новой коронавирусной инфекцией и поделился фотографиями, на которых видно его исхудавшее во время лечения тело. Об этом сообщает издание Buzzfeed News.

В начале марта 43-летний медбрат Майк Шульц (Mike Schultz) и его 29-летний бойфренд Джош Хебблтуэйт (Josh Hebblethwaite) ездили в Майами-Бич на Зимний Фестиваль — серию вечеринок, которые посетили тысячи людей. Шульц и его друзья хорошо провели время на вечеринке и не переживали из-за возможности заразиться коронавирусом. Они полагали, что достаточно лишний раз помыть руки и стараться не трогать лицо. В результате после мероприятия инфекцией заболели 38 человек, трое из них скончались.

16 марта Шульц приехал в Бостон, чтобы навестить живущего там Хебблтуэйта. Через два дня оба мужчины серьезно заболели. У Шульца начался жар, ему было трудно дышать, и его легкие начали заполняться жидкостью. Мужчину госпитализировали.

В больнице он провел шесть недель, из них четыре с половиной недели в его легкие была вставлена трубка. Хебблтуэйт не мог посещать Шульца из-за ограничений, введенных в больнице с целью недопущения распространения коронавируса. Он звонил каждые четыре часа, чтобы узнать новости о состоянии возлюбленного.

Когда состояние Шульца улучшилось, он опубликовал в Instagram свою фотографию из палаты. Этот кадр поразил его подписчиков. На изображении видно, что мужчина сильно исхудал. После лечения он весит 63 килограмма, в то время как раньше он весил 86 килограммов. Он чувствовал слабость и даже не мог держать в руке мобильный телефон, так как аппарат казался ему слишком тяжелым. Шульц не мог печатать, так как его руки слишком сильно тряслись.

Некоторые подписчики написали негативные комментарии, в которых сказали, что он заслуженно заразился после посещения Зимней вечеринки. Другие пользователи поддерживали Шульца.

Ранее сообщалось, что зараженный коронавирусом медбрат из валлийского города Суонси вышел из двухнедельной комы и узнал, что его муж умер от коронавируса. Пара была вместе 28 лет.

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