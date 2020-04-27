Зараженный коронавирусом медбрат вышел из комы и узнал о смерти мужа

Зараженный коронавирусом медбрат из валлийского города Суонси вышел из двухнедельной комы и узнал, что его муж умер от коронавируса. Об этом сообщает издание The Mirror.

48-летний старший медбрат Дэвид Кортни-Ульямс (David Courtney-Williams) был госпитализирован 27 марта, после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать состояние.

Когда через две недели Кортни-Уильямса вывели из комы, ему сообщили, что его 55-летний муж Стивен скончался от коронавируса 3 апреля. Пара была вместе 28 лет.

Кортни-Уильямс сказал, что его покойный муж был мягким и заботливым человеком, которого он очень любил. «Выйти из комы и услышать, что Стивена больше нет, было опустошающе. Я до сих пор не могу поверить в это», — добавил он.

Мужчина поблагодарил сотрудников больницы за заботу и поддержку.

Ранее сообщалось, что житель английского города Кембридж, зараженный коронавирусной инфекцией, был госпитализирован. Спустя несколько дней он отправил семье сообщение: «Я люблю вас», после чего из-за осложнений его ввели в искусственную кому.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!