Мать умершего от коронавируса сына поделилась его предсмертными словами

В Великобритании водитель автобуса скончался от коронавирусной инфекции нового типа. Его мать поделилась с газетой Daily Mail его предсмертными словами.
62-летняя Анна Ньяк (Anne Nyack) рассказала, что ее 36-летнему сыну Эмеке (Emeka) приходилось работать водителем несмотря на пандемию коронавируса. По ее словам, он старался соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться дома. Однако Эмека опасался за свое здоровье в рабочее время, поскольку ему не выдавали средств защиты, а транспортное средство не подвергали дезинфекции.
Эмека боролся с коронавирусной инфекцией больше двух недель, находясь в самоизоляции. В субботу, 4 апреля, он скончался из-за обострения болезни. Мать утверждает, что не успела попрощаться с сыном. «Он был напуган и задыхался. Его состояние стало крайне тяжелым. Он не переставал спрашивать меня, когда приедет скорая, — вспоминает Анна. — Последнее, что он мне сказал: "Я не выкарабкаюсь, мам"». Прибывшие парамедики попросили мать покинуть комнату. «Тогда я видела его в последний раз», — пояснила она.
6 апреля мэр Лондона Садик Хан сообщил, что помимо Эмеки Ньяка еще девять сотрудников общественного транспорта Лондона умерли от коронавируса. Анна обвинила мэра в смерти сына. Она заявила, что мэр должен был предоставить гражданам условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.
«Так печально, что водители, которые усердно работают на благо общества, подвержены высокому риску заражения. Они передвигаются в грязных автобусах без каких-либо средств защиты, — подчеркнула она. — Отец мэра тоже был водителем автобуса. В голове не укладывается, как он мог махнуть рукой на людей, которые помогают гражданам передвигаться по городу».
Ранее сообщалось, что жительница английского города Рочдейл, графство Большой Манчестер, сделала сестре предсмертное признание перед тем, как скончалась от коронавируса. Больная написала сестре, что ее введут в состояние комы, и призналась, что она напугана.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения