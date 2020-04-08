Сестра погибшей от коронавируса поделилась ее последним посланием

Жительница английского города Рочдейл, графство Большой Манчестер, сделала сестре предсмертное признание перед тем, как скончалась от коронавируса. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

44-летняя Линдси Маршалл (Lindsay Marshall), страдающая астмой, больше двух недель проявляла симптомы пневмонии COVID-19. Ее госпитализировали 22 марта, после того как она неделю провела дома в самоизоляции. В ходе обследования у британки выявили коронавирус. Спустя три дня ее состояние ухудшилось. Врачи сделали больной наркоз и перевели ее в отделение интенсивной терапии.

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Перед этим она успела написать сестре сообщение, в котором поделилась своими переживаниями. «Она предупредила меня, что ей сделают наркоз, и призналась, что она напугана. Это было ее последнее послание», — рассказала ее 42-летняя сестра Карен (Karen). Маршалл умерла в субботу, 4 апреля.

Карен напомнила людям о необходимости оставаться дома, чтобы другие семьи не потеряли своих родных и близких из-за смертельного вируса.

Ранее сообщалось, что в городе Рексем, Уэльс, 47-летний Тим Гэлли скончался от коронавирусной инфекции во время самоизоляции. Он попросил свою подругу не навещать его, чтобы не заразиться. Мужчина не вызывал скорую, так как считал, что его симптомы не критичны, а доктора заняты более серьезными случаями.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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