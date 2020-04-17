Зараженный коронавирусом медработник оставил трогательное послание и впал в кому

Житель английского города Кембридж, зараженный коронавирусной инфекцией, оставил семье трогательное послание и впал в кому. Об этом сообщает британская газета Cambridge News.

63-летний медработник скорой помощи и бывший полицейский Джек Фрост (Jack Frost) страдал от быстрой утомляемости, но списывал этот симптом COVID-19 на последствия переработок. Только когда у него начался жар, руководитель попросил его самоизолироваться дома. На карантине состояние Фроста резко ухудшилось: у него начались серьезные проблемы с дыханием.

Больного госпитализировали и поместили в реанимацию. Спустя несколько дней он отправил семье сообщение: «Я люблю вас», после чего из-за осложнений его ввели в искусственную кому. Фрост находится на лечении в реанимации больницы Адденбрукс. О его текущем состоянии информации нет.

Ранее анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2. Перед подключением к аппарату искусственной вентиляции легких пациент спросил: «Кому придется за это платить?»

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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