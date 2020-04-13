Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам врача, он никогда не забудет умирающего мужчину, который перед подключением к аппарату искусственной вентиляции легких спросил его: «Кому придется за это платить?» «Очень грустно, что люди беспокоятся о деньгах даже в свои, возможно, последние моменты перед смертью», — говорит Смит.

Он полагает, что из-за грабительских цен на медицинские услуги американцы избегают обращаться к врачам. В условиях эпидемии это приводит к большей нагрузке на систему здравоохранения. «На мой взгляд, предназначение правительства в том, чтобы защищать и поддерживать своих граждан, — объясняет Смит. — По-моему, очевидно, что оно занято совсем другим».

Нью-Йорк пострадал от эпидемии новой коронавирусной инфекции больше других американских городов. На него приходится около трети всех смертельных исходов, вызванных COVID-19 в США.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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