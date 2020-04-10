Тяжелый больной с коронавирусом рассказал о своем ужасе в реанимации

Юрист из американского города Нью-Йорк рассказал о том, как он попал в реанимацию из-за COVID-19. Об этом сообщает ABC News.
Дэвид Лат (David Lat) заметил первые симптомы болезни в первой половине марта, когда в Нью-Йорке было выявлено всего 55 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ему пришлось трижды обращаться к специалистам, чтобы добиться госпитализации.
Вскоре состояние юриста ухудшилось. «Уровень насыщения крови кислородом упал, и мне сказали, что нужна интубация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, — рассказал он после выздоровления. — Это вызывало у меня ужас, потому что я слышал, что не все выживают после этого».
Введение трубки в трахею проводится под наркозом. «Помню, что думал: "Я могу умереть", — вспоминает Лат последние минуты перед погружением в сон. — Иногда думаешь абстрактно: "Когда придет твое время, ну что ж, значит, пора". Но в тот момент, на столе, у меня была одна мысль: "Нет, я не хочу умирать"».
Лат был подключен к аппарату ИВЛ в течение шести дней и выписался из больницы спустя неделю. По его словам, после болезни он стал больше ценить жизнь. «Есть столько вещей, которые мы принимаем за должное, — говорит юрист. — Когда я был в критическом состоянии, меня очень тронула любовь и поддержка со всего мира. Люди молились за меня, пели для меня, желали мне лучшего — поддерживали меня и мою семью в тяжелый момент».
По последним данным, к 9 апреля в Соединенных Штатах выявлено 435,8 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 14,9 тысячи американцев, из них 4571 — в Нью-Йорке, который пострадал от эпидемии больше других американских городов.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения