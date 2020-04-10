Тяжелый больной с коронавирусом рассказал о своем ужасе в реанимации

Юрист из американского города Нью-Йорк рассказал о том, как он попал в реанимацию из-за COVID-19. Об этом сообщает ABC News.

Дэвид Лат (David Lat) заметил первые симптомы болезни в первой половине марта, когда в Нью-Йорке было выявлено всего 55 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ему пришлось трижды обращаться к специалистам, чтобы добиться госпитализации.

Вскоре состояние юриста ухудшилось. «Уровень насыщения крови кислородом упал, и мне сказали, что нужна интубация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, — рассказал он после выздоровления. — Это вызывало у меня ужас, потому что я слышал, что не все выживают после этого».

Введение трубки в трахею проводится под наркозом. «Помню, что думал: "Я могу умереть", — вспоминает Лат последние минуты перед погружением в сон. — Иногда думаешь абстрактно: "Когда придет твое время, ну что ж, значит, пора". Но в тот момент, на столе, у меня была одна мысль: "Нет, я не хочу умирать"».

Лат был подключен к аппарату ИВЛ в течение шести дней и выписался из больницы спустя неделю. По его словам, после болезни он стал больше ценить жизнь. «Есть столько вещей, которые мы принимаем за должное, — говорит юрист. — Когда я был в критическом состоянии, меня очень тронула любовь и поддержка со всего мира. Люди молились за меня, пели для меня, желали мне лучшего — поддерживали меня и мою семью в тяжелый момент».

По последним данным, к 9 апреля в Соединенных Штатах выявлено 435,8 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 14,9 тысячи американцев, из них 4571 — в Нью-Йорке, который пострадал от эпидемии больше других американских городов.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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