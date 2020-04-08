Медбрат сделал мрачное фото перед смертью зараженного коронавирусом дедушки

В английском городе Манчестер медбрат сделал мрачное фото в зеркале за несколько минут до того, как узнал о смерти зараженного коронавирусом дедушки. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
«Я сфотографировал себя посреди ночной смены в качестве медбрата реанимационного отделения. Я весь потный, из-за маски кожа на лице раздражена. Спустя несколько минут после того, как я сделал этот снимок, мне сказали, что мой дедушка умер от коронавируса», — написал Адам Уайтхерст (Adam Whitehurst) под ником @AdamW95.
В заключение Уайтхерст призвал людей оставаться дома, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию и снизить нагрузку на медработников.
Ранее в английском городе Базилдон, графство Эссекс, медсестра реанимационного отделения рассказала о сложностях борьбы с коронавирусом. Заплаканная медработница отметила, что она только что закончила шестичасовую смену и едет домой спать, чтобы вечером снова выйти на работу.
Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира. Большинство жертв зафиксировано в США: там от коронавируса умерло более десяти тысяч человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения