Медбрат сделал мрачное фото перед смертью зараженного коронавирусом дедушки

В английском городе Манчестер медбрат сделал мрачное фото в зеркале за несколько минут до того, как узнал о смерти зараженного коронавирусом дедушки. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я сфотографировал себя посреди ночной смены в качестве медбрата реанимационного отделения. Я весь потный, из-за маски кожа на лице раздражена. Спустя несколько минут после того, как я сделал этот снимок, мне сказали, что мой дедушка умер от коронавируса», — написал Адам Уайтхерст (Adam Whitehurst) под ником @AdamW95.

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В заключение Уайтхерст призвал людей оставаться дома, чтобы не распространять коронавирусную инфекцию и снизить нагрузку на медработников.

Ранее в английском городе Базилдон, графство Эссекс, медсестра реанимационного отделения рассказала о сложностях борьбы с коронавирусом. Заплаканная медработница отметила, что она только что закончила шестичасовую смену и едет домой спать, чтобы вечером снова выйти на работу.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира. Большинство жертв зафиксировано в США: там от коронавируса умерло более десяти тысяч человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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