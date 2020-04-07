Заплаканная медсестра из реанимации записала видеообращение о коронавирусе

В английском городе Базилдон, графство Эссекс, медсестра реанимационного отделения рассказала о сложностях борьбы с коронавирусом. Видеообращение, записанное на фронтальную камеру смарфона, опубликовал таблоид Daily Mail.

«Вот, что сейчас на самом деле происходит, — начала Ширли Уоттс (Shirley Watts) свое видеообращение. — Посмотрите, как я выгляжу. Из-за маски у меня раздражение на носу. Я не снимала ее с половины седьмого утра до половины первого дня. Ситуация напряженная. У всех нас в больнице очень тяжелый период. (…) Но мы пытаемся делать все, что в наших силах». Также она посетовала, что в их больнице не хватает медработников.

Материалы по теме «Если бы я знала, что случится дальше» Врач из Уханя первой заметила коронавирус. Она могла остановить эпидемию, но ее заставили замолчать

Заплаканная медработница отметила, что она только что закончила шестичасовую смену и едет домой спать, чтобы вечером снова выйти на работу. Уоттс призвала людей проявить активность и не быть безучастными. «Если вы увидели, что кто-то выходит на улицу без веской на то причины, или вы заметили, что люди собираются группами, я прошу сделать им замечание, — призвала она. — Сейчас складывается ощущение, будто эту битву мы проигрываем».

Уоттс попросила окружающих оставаться дома, поскольку только так люди не заразятся пневмонией COVID-19 и остановят распространение инфекции. «Это снимет с нас нагрузку, из-за которой мы все сейчас на коленях», — образно выразилась она.— Мы пытается спасти жизни. Мы делаем все возможное, чтобы спасти ваших родных и близких. Я хочу, чтобы вы увидели меня именно в таком состоянии. Я хочу, чтобы люди поняли, насколько все это серьезно».

Ранее британская врач и член парламента Розена Эллин-Хан (Rosena Allin-Khan) описала ситуацию, которая сложилась в ее лондонской больнице из-за эпидемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. По ее словам, в реанимации лежат не только пожилые инфицированные, но пациенты моложе 40 лет.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!