Зараженный коронавирусом сравнил происходящее в больнице с фильмом ужасов

Житель Эдинбурга, Шотландия, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сравнил происходящее в больнице с фильмом ужасов. Его историей поделилось издание Daily Star.

49-летний Скотт Диксон (Scott Dixon) рассказал, что перед появлением прочих симптомов заражения коронавирусом COVID-19 у него начало чесаться запястье. После этого шотландец страдал от боли в горле, слабости и невыносимой головной боли.

Диксон перестал чувствовать вкус еды и потерял обоняние. Он не мог найти в себе силы, чтобы принять душ или налить стакан воды. Когда шотландец понял, что больше не может заботиться о себе сам, он позвонил в скорую помощь.

Врачи провели Диксону множество тестов и выявили, что он заражен коронавирусной инфекцией. Британца поместили в палату, где лежали пациенты с аналогичным диагнозом. «В одну из ночей отключили электричество, и медсестрам было трудно справляться с работой. Они просто сбивались с ног. У двоих из четырех пациентов, с которыми я лежал в палате, симптомы были гораздо хуже, чем у меня», — рассказал он.

По словам Диксона, звуки, которые издавал лежавший на соседней койке мужчина, напоминали вопли обожженной кошки. «Иногда это было похоже на съемочную площадку фильма ужасов», — сказал Диксон. Из-за страданий других пациентов было невозможно поспать или отвлечься от происходящего.

Диксона выписали из больницы в понедельник, 30 марта. Он все еще ощущает последствия заболевания: проблемы при дыхании и кашель.

Шотландец подчеркнул, что не стоит недооценивать опасность вируса. Он поблагодарил врачей и медсестер за их усилия, но заявил, что больницы безнадежно плохо подготовлены к пандемии.

Ранее сообщалось, что медсестра реабилитационного центра в городе Галлатин, штат Теннесси, записала из больницы пугающее видео, в котором рассказала, как коронавирусная инфекция сказалась на ее здоровье. Медработница подчеркнула, что из-за коронавирусной инфекции она с трудом ест и передвигается, а каждый вдох причиняет ей жуткую боль.

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