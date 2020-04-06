Задыхающаяся из-за коронавируса медсестра записала пугающее видео из больницы

Медсестра реабилитационного центра в городе Галлатин, штат Теннесси, записала из больницы пугающее видео, в котором рассказала, как коронавирусная инфекция сказалась на ее здоровье. Ролик опубликован на ее странице в Facebook.
Шарека Уильямс (Shareka Williams), задыхающаяся из-за пневмонии COVID-19, сравнивал болезнь с пулевым ранением. «В меня никогда не стреляли, но, по всей видимости, эта болезнь ранит сильнее пули. Мне адски больно», — призналась она. Медработница подчеркнула, что из-за коронавирусной инфекции она с трудом ест и передвигается, а каждый вдох причиняет ей жуткую боль.
Уильямс призвала соблюдать меры предосторожности, в том числе держать дистанцию и носить средства защиты от вируса. «Не ждите момента, когда будет слишком поздно. Не ждите, пока это коснется вас, вашей семьи или ваших детей», — обратилась она к окружающим. Публикация собрала более тысячи комментариев со словами поддержки.
Ранее жительница английского города Лоутон, графство Эссекс, переболела коронавирусной инфекцией и рассказала о своих ощущениях. На пике заболевания она чувствовала острую боль при дыхании, как будто внутри нее был дьявол.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения