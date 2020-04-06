Задыхающаяся из-за коронавируса медсестра записала пугающее видео из больницы

Медсестра реабилитационного центра в городе Галлатин, штат Теннесси, записала из больницы пугающее видео, в котором рассказала, как коронавирусная инфекция сказалась на ее здоровье. Ролик опубликован на ее странице в Facebook.

Шарека Уильямс (Shareka Williams), задыхающаяся из-за пневмонии COVID-19, сравнивал болезнь с пулевым ранением. «В меня никогда не стреляли, но, по всей видимости, эта болезнь ранит сильнее пули. Мне адски больно», — призналась она. Медработница подчеркнула, что из-за коронавирусной инфекции она с трудом ест и передвигается, а каждый вдох причиняет ей жуткую боль.

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Уильямс призвала соблюдать меры предосторожности, в том числе держать дистанцию и носить средства защиты от вируса. «Не ждите момента, когда будет слишком поздно. Не ждите, пока это коснется вас, вашей семьи или ваших детей», — обратилась она к окружающим. Публикация собрала более тысячи комментариев со словами поддержки.

Ранее жительница английского города Лоутон, графство Эссекс, переболела коронавирусной инфекцией и рассказала о своих ощущениях. На пике заболевания она чувствовала острую боль при дыхании, как будто внутри нее был дьявол.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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